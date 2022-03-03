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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 6 Mart Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 6 Mart Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.Sarı-lacivertli ekipte, Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalar yaparken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia günü fitness çalışmasıyla geçirdi.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Mart, Spor, Haberler

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