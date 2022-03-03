Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.Sarı-lacivertli ekipte, Filip Novak ve Luiz Gustavo bireysel çalışmalar yaparken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia günü fitness çalışmasıyla geçirdi.