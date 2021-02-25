Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

25.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:44
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çift kale maçlarla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta ile Sadık Çiftpınar'ın ise bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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