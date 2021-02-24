Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

24.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:34
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Fİlip Novak'ın ilk bölümde takımla çalıştığı belirtildi.

Çekilen MR'ında önemli ölçüde iyileşme görülen Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü, oyuncunun bir süre daha bu şekilde çalışacağı aktarıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas ve koordinasyon çalışması yapıldığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sadık Çiftpınar'ın ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördüğü duyuruldu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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