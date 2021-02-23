Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

23.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:00
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.                                         


Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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