Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

02.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:15
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Antalya'da konakladığı otelin sahasında saat 11.30'da yaptığı idman bireysel çalışmalarla sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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