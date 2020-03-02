Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

02.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:10

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde koşu ve ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Antalya'da konakladığı otelin sahasında saat 11.30'da yaptığı idman bireysel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA