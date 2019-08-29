Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

29.08.2019 11:38
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana, sırtında hafif ağrısı bulunan kaleci Altay Bayındır katılmadı.

Altay'ın yanı sıra tedavileri devam eden Victor Moses ve Mauricio Isla ile çalışmalarını salonda sürdüren Hasan Ali Kaldırım da antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.