Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kampa katıldı Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.

Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.

Kulübüyle sözleşmesini 1 yıl uzatan Tolga, resmi imzanın ardından Topuk Yaylası'na geldi.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile geçen sezon 26'sı Süper Lig, 7'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA