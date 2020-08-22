Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kampa katıldı
Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.
22.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:38
Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.
Kulübüyle sözleşmesini 1 yıl uzatan Tolga, resmi imzanın ardından Topuk Yaylası'na geldi.
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile geçen sezon 26'sı Süper Lig, 7'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giymişti.
Kaynak: AA