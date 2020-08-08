Fenerbahçe'de testler negatif Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılan korana virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılan korana virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Yeni sezona bugün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de korona virüs testleri negatif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA