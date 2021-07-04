Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Pereira ile yardımcılarını, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Portekizli teknik adam, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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