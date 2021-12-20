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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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