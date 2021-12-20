Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet