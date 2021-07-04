Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli teknik adam ile yardımcılarının; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Pereira ile yardımcılarının sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan