Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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