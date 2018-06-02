Fenerbahçe'de Tarihi Kongre

Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başlıyor. Hem Sarı-Lacivertliler'in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak... Son haftalarda karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon iyice yükselirken, kongrenin ilk gününde adaylar, son kez üyelere seslenecek.

Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda yan yana bulunan Yıldırım ve Koç, 35 gün sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ismin de yine sert eleştirilerde bulunması beklenirken, Türkiye'nin gözü Kadıköy'de olacak.

SANDIK SAYISI 38

Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan genel kurulda, aidatını yatıran 26 bin 2 üye oy kullanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, adayların son konuşmalarını yapmasının ardından söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunacak. Yarın ise üyeler sandığa gidecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

20 BİN KATILIM BEKLENİYOR!

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor. Ayrıca bu seçimde Sarı-Lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013'te 6 bin 821 oy alan Yıldırım'a aitti.

ÜLKER STADI'NDA HAZIRLIKLAR TAMAM!

Daha önce birçok tesiste gerçekleşen Sarı-Lacivertli kulübün genel kurulu, bu kez rekor katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı. Kulüp tarihinde ilk kez stadyum F.Bahçe'nin kongresine ev sahipliği yapacak. Öte yandan Kadıköy'de zeminin bozulmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar 2 günde tamamlanırken, yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı platform kuruldu. Sahaya da platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler yerleştirildi. Üyelerin seçimi iyi takip edebilmesi için platforma 2 büyük dev ekran kurulurken, oy verme işleminin hızlı bir şekilde bitmesi için de her sandığa 3 oy kullanma kabini yerleştirildi.

İNCELEMELER YAPILDI!

Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adaylarının temsilcileriyle birlikte kongrenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Aziz Yıldırım'ın ekibinden olan Şekip Mosturoğlu ile Ali Koç'un ekibinden Semih Özsoy, stat müdürü Ayhan Bak ile Ülker Stadı'nda tarihi kongre öncesinde dün son incelemeleri yaptılar.

ÜYELER BUNLARA DİKKAT ETMELİ!

Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak olan kongre üyeleri, her genel kurulda olduğu gibi kulüp üyelik kimliği ya da resmi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) giriş sırasında ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı'nı stattan takip edebilecekler.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bugün katılım sağlayamayacak üyeler, herhangi bir hak kaybına uğramadan yarın oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaraları kendilerine bildirildi.

Buna göre Genel Kurul üyeler, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile bugün ve yarın toplantı bitimine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekleri gibi yarın da 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile 38 sandıkta oylarını kullanabilecekler.

Kongrede bugün genel görüşmeler yarın ise başkan, yönetim kurulu ve kurulların seçimi yapılacak.

Bedensel Engelli ve Gazi üyeler, müsabakalarda olduğu gibi Bedensel Engelli ve Gazi kapısından refakatçileriyle birlikte girişlerini gerçekleştirecek.

Stadın Fenerium Tribünü arkasında bulunan Recep Peker Caddesi; sezon içerisindeki müsabakalarda olduğu gibi, Yoğurtçu Parkı'ndan Kenan Evren Lisesi'ne kadar trafiğe kapatılacak ve güvenlik önlemleri alınacak. Genel Kurul'a katılım gösterecek olan üyeler araçlarını, stat otoparklarının kapalı olması sebebiyle civarda bulunan otopark veya uygun alanlara park edebilecekler.

Genel Kurul alanına, taşıma belgesi olsa dahi silah, keskin-delici, yaralayıcı alet veya patlayıcı madde gibi nesneler kesinlikle alınmayacak.

İLK KEZ STATTA OLACAK

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapacak. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kurulacak, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da saha içine konulacak. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yapacak. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.

NOTLAR

Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapacak. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

NEW YORK TIMES, TARİHİ KONGREYİ MANŞET YAPTI!

ABD'nin dünyaca ünlü The New York Times gazetesi, seçime çok kısa süre kala Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimiyle ilgili bir haber hazırladı. Patrick Keddie imzalı haberde, "Avrupa'nın tarihi en büyük kulüplerinden birini kaderi önümüzdeki pazar günü bir seçimle değişebilir, muhalefetin adayı tüm taraftarların desteğini almış durumda. Sarı ve lacivert atkılarla tezahüratlar yapıyorlar, gelecek adamın tüm organizasyonu tepeye taşıyacağını ve durumu düzelteceğini umuyorlar" denildi.

Taraftarın Süperman'e benzettiği Ali Koç'a geniş yer ayıran gazete, kulübün önemli bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. 51 yaşındaki Koç'un çok iyi bir eğitim aldığı ve Türkiye'nin en zengin ailesinin bir ferdi olduğu belirtildi. Haberde, Koç'un Fortune 500 dergisi tarafından takdir edildiği ve Kemalizm'in bir sembolü olarak gösterildiği vurgulanırken 2006-2012 arasında yönetici olarak görev yapan Koç'un kulübü mali açıdan düzlüğe çıkaracağı ifade edildi. Taraftarların büyük çoğunluğunun Ali Koç'a destek verdiği belirtilirken, pazar günkü seçimin çok büyük bir mücadeleye sahne olacağı yazıldı.