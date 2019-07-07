Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile organize edilen buluşmada çevre ilçelerden gelen taraftarlar, 'Fener Ol' kampanyasına da destek oldu. Yüksek katılım ile gerçekleşen organizasyonda futbolcular tesis içinde yer alırken taraftarlar tel örgünün diğer tarafından forma imzalatıp, hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Ozan Tufan, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh'ın yoğun ilgi gördüğü taraftar buluşmasında başkan Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal, sarı lacivertli taraftarlarla yakından ilgilendi.

Kaynak: DHA