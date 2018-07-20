Fenerbahçe'de Sürpriz Stoper Hasan Ali

Fulham ile oynanan maçta güzel bir gole imza atan Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Cocu'nun jokerlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Aykut Kocaman geçtiğimiz sezon ligde deplasmandaki Trabzonspor maçında öğrencisini orta sahanın ortasında görevlendirmişti.

COCU STOPERDE KULLANIYOR

Cocu ise Hasan Ali'yi antrenmanlarda stoper olarak deniyor. Josef ve Mehmet Topal'ı da savunmanın göbeğinde oynatan Hollandalı teknik adam, milli sol beki bu bölgenin alternatiflerinden biri olarak görüyor.