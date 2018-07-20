Fenerbahçe'de Sürpriz Stoper Hasan Ali
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Hasan Ali Kaldırım'ı antrenmanlarda stoper olarak deniyor.
Fulham ile oynanan maçta güzel bir gole imza atan Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Cocu'nun jokerlerinden biri olacak gibi görünüyor.
Aykut Kocaman geçtiğimiz sezon ligde deplasmandaki Trabzonspor maçında öğrencisini orta sahanın ortasında görevlendirmişti.
COCU STOPERDE KULLANIYOR
Cocu ise Hasan Ali'yi antrenmanlarda stoper olarak deniyor. Josef ve Mehmet Topal'ı da savunmanın göbeğinde oynatan Hollandalı teknik adam, milli sol beki bu bölgenin alternatiflerinden biri olarak görüyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (11)
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ALLAH için gönderin bu adamiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Belanizi versin Fener ne hale geldi! Defans buna mi kaldi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gobekten futbol oynayarak cikacak insALLAH bu sene adam gibi futbol izlerizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Samandıranın havasında suyunda bir şey mi var lan ne bu her gelen td kafayı yiyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yerini değiştirelim tamam illa gitmesin diyosanız oley tamam ama otoparka verelim oraya koyalım ha olmazmı kaldıramada kimse parketmemiş olur he iyi deilmi gerçekten nasıl amaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır