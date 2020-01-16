Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti

16.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:40

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA