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Fenerbahçe'de Sordyl dönemi sona erdi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Sordyl dönemi sona erdi
04.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:02

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır. Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz."


Kaynak: DHA

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