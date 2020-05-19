Fenerbahçe'de sonuçlar negatif
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
19.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:25
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personele yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Sarı-lacivertliler küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerde çalışmalarını sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA