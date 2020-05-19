Fenerbahçe'de sonuçlar negatif Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.

Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personele yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Sarı-lacivertliler küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerde çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA