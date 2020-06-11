Fenerbahçe'de son testler negatif çıktı Fenebahçe'de dün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

Fenebahçe'de dün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

Korona virüs sonrası Süper Lig'de yarın başlayacak olan 27. hafta müsabakalarında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, dün yapılan testlerin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, futbolcu ve teknik ekibin hepsinin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA