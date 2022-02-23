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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği isimler şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Aydınlık, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha"

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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