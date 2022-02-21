Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, pas çalışmalarıyla noktaladı.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü tedavi programları ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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