Fenerbahçe'de Sivasspor maçının hazırlıkları başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan başkan Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek idmanın bir bölümünü takip etti.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA