Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Filip Novak ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.


Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Münir Özkul Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Umut Meraş Çağdaş Atan Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:49:10. #1.16#

title