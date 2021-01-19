Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ankaragücü maçında ilk 11'de görev alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

YENİ TRANSFER TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Attila Szalai de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.SİNAN GÜMÜŞ'ÜN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİSarı-lacivertli ekipte, Sosa, Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Sinan Gümüş'ün tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Sivas'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süha Gür