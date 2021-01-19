Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı

19.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:33
Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ankaragücü maçında ilk 11'de görev alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

YENİ TRANSFER TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Attila Szalai de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.SİNAN GÜMÜŞ'ÜN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİSarı-lacivertli ekipte, Sosa, Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Sinan Gümüş'ün tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Sivas'a hareket edecek.


Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Szalai ilk antrenmanına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:33:53. #1.14#
title