Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana yeni transfer Miguel Crespo da katıldı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Dimitris Pelkas antrenmanda takımla çalışırken, Filip Novak özel program dahilinde idmanlarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlara yurt dışı deplasmanı uyarısı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, UEFA'nın deplasman yasağına son vermesinin ardından yurt dışında takımlarını desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarların kulüpten yapılacak açıklamayı beklemesini önerdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, gerekli görüşmelerin devam ettiği ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul