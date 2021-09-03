Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İdmanın basın kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Pereira, antrenmandan önce iki oyuncuyu takım arkadaşlarına tanıttı.

Tedavilerine devam edilen Filip Novak, Dimitrios Pelkas ve Serdar Dursun idmana katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı. Arka adalesinde ağrı hisseden Jose Sosa ise tedbir amacıyla dinlendirildi. Arjantinli futbolcunun yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa
Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa
Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri
Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı
Son Dakika: Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor! Alman orta saha Max Meyer de imzayı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Emine Erdoğan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:32:43. #1.14#

title