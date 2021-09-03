Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İdmanın basın kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Pereira, antrenmandan önce iki oyuncuyu takım arkadaşlarına tanıttı.

Tedavilerine devam edilen Filip Novak, Dimitrios Pelkas ve Serdar Dursun idmana katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı. Arka adalesinde ağrı hisseden Jose Sosa ise tedbir amacıyla dinlendirildi. Arjantinli futbolcunun yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan