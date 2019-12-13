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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Sivas'a gidecek.

Kaynak: AA
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