SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
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SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyorVIDEO YOKMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

VIDEO YOK

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman; pas, istasyon ve top kapma çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Serdar Dursun tedbir amaçlı dinlendirildi. Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek.

SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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