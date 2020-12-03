Fenerbahçe'de Sinan ile Valencia düz koşu yaptı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 6 Aralık Pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde koordinasyon ve şiddetli prese dayalı pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de karantina süreçleri sona eren Enner Valencia ile Sinan Gümüş antrenmana takımla çıkarken, kondisyon eksiği sebebiyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Nazım Sangare ve Harun Tekin'in düz koşu yaptığı idmanda Samatta salonda çalıştı. Kemal Ademi, Perotti ve Lemos'un ise tedavileri devam etti.Sarı lacivertli ekipte Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN