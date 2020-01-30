Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı.
30.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:34
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı.
Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI