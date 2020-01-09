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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

09.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:47
Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında 'te kampta bulunan , günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


Dün akşam imzaların atılmasının ardından gece geç saatlerde kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sabah saatlerinde de sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falatte antrenmanda sahada çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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