Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA