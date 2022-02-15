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Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımla çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımla çalıştı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisler'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uefa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisler'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci ise günü tedavi programı ile noktaladı.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımla çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Haberler

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