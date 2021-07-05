Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, antrenmandaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

- Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, antrenmandaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun hırslı görüntüsüyle dikkat. Darmstadt ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Pereira'nın yardımcı antrenörleri tarafından yakın takibe alınan Dursun, bireysel çalışmalarda hırslı bir görüntü çizdi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti
Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti
Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti
Fenerbahçe'de Serdar Dursun dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

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