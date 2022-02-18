Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında 20 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Slavia Prag ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Serdar Aziz bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.