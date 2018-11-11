Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı Sakatlandı

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Ülker Stadı'nda Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, sakatlık yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan Şener, 51'de sakatlık geçirdi. Bir süre oyunda kalan milli oyuncu, 53'te yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.

ISLA SAĞ BEKE GEÇTİ

Mücadeleye ön liberoda başlayan Isla, bu değişikliğin ardından sağ beke geçerken İsmail Köybaşı ön liberoda görev aldı.