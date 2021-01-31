Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı
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Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı

31.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:44
Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde sürpriz kutlama nedeniyle Selçuk Şahin, teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.

Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra kısa bir açıklamada bulunan Şahin, "Dün aldığımız galibiyetten dolayı herkesi tebrik ederim. Bütün Fenerbahçelileri güne mutlu uyandırdılar. O anlamda bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel de bir gidişatımız var, inşallah devam eder. Sezon sonunda da hepimizin dileği aynı, ben de mumları üflerken aynı dileği diledim. İnşallah iki kupayı da sezon sonu alırız. Tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kutlamada yer alan sportif direktör Emre Belözoğlu ise şunları kaydetti:

"Selçuk Şahin, bu kulübün görmüş olduğu en önemli oyunculardan bir tanesidir. Allah evladının başında, sevdikleriyle nice uzun ömürler nasip etsin. Biz burada beraber 3 Temmuz'u yaşadığımızda bütün Fenerbahçeliler çok iyi bilir ki bu camia, bu kulüp Türk futbol tarihinin en zor sürecini yaşadı. Bu kulübün ayakta durmasında vesile olan en önemli değerlerden bir tanesiydi, o oyuncu grubunun içindeydi Selçuk. Herkesin o Düzce'deki kampta gözyaşlarıyla hatırlayacağı çok değerli bir oyuncu. Onunla beraber olmak bence hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Hem oyunculuğuyla hem de insanlığıyla hepimize örnek oldu. İnşallah sağlık, huzur hep onun yanında olsun. Tekrar bizimle olduğu için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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