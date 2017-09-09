Fenerbahçe'de santraforlar yine suskun

Süper Lig'de ilk 4 maçta 1 galibiyette kalan Fenerbahçe'de santraforların gol eksikliği dikkat çekiyor.



Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de santraforların gol suskunluğu 4. haftada da devam etti.





Sezonun açılış maçında Göztepe'ye 2 gol atan Fenerbahçe'de golleri Alper Potuk ve Martin Skrtel'den, 2. haftada Trabzonspor'a karşı Alper ve penaltıdan Mathieu Valbuena'dan, üçüncü hafta Halil İbrahim Pehlivan (kk) ve Ozan Tufan'dan gelirken, bugün oynanan maçta da ağları Nabil Dirar ile Martin Skrtel sarstı.





Sarı lacivertli ekipte ligde 112 dakika sahada kalan daha sonra Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Robin van Persie ve Villarreal'den transfer edilen ve ligde 209 dakika süre bulan Roberto Soldado'nun yanı sıra takıma yeni katılan ve Başakşehir maçında 64. dakikada oyuna giren Vincent Janssen henüz gol veya asistle tanışamadı. Ayrıca takımda Fernandao, sakatlığı sebebi ile henüz yeşil sahaya adımını atabilmiş değil.



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