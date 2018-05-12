Fenerbahçe'de Şampiyonluk Kaçarsa, Aykut Kocaman ile Yollar Ayrılacak

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran'da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlanmaktan yanaydı.

İSTİFASI KABUL EDİLECEK

Ancak Ziraat Türkiye Kupasının kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman'ın sezon sonunda 'Nezaketen' edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi.

İki adayın da teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım'ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.