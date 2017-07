Fenerbahçe'de Sakatlığı Bulunan Futbolcuların Durumu

Fenerbahçe Kulübü Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon ligin 25. haftasında Atiker Konyaspor'la oynanan maçta omzundan sakatlanan Jose Fernandao'nun sağlık durumuyla ilgili, açıklamada bulunan Kunduracıoğlu, şunları kaydetti:



"Fernandao'nun kolunda, 'humerus' dediğimiz kemik 5 yerden kırılmıştı ve cerrahisi yapıldı. Bunun kaynama süreci de 5 yerden kırık olduğu için 3 ila 6 ay arasında. 3 ay tamamlandıktan sonra baktık, kaynama iyi düzeyde gidiyor fakat bir yerde kaynama tamamlanmamış. İkili mücadelelerde ve travma sonrasında bunun risk olacağını düşündüğümüz için, kaynamayı tam görene kadar Fernandao'yu ikili mücadelelere sokmadan antrenmanlarına başlattık. Düz koşular ve kuvvete sokuyoruz ama ikili mücadelelere sokmuyoruz. 4. ay bittikten sonra tekrar tomografisini ve filmlerini çekeceğiz. Orada kaynamayı tam görürsek takıma vereceğiz. Eğer 6. aya kadar devam edecek olursa bekleyeceğiz. Önemli olan sporcu sağlığını mümkün olduğunca riske sokmadan performansını yukarıya çıkarmak."



Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'ye kas dengelerini korumak adına zaman zaman takımdan ayrı özel programlar uyguladıklarını aktaran Burak Kunduracıoğlu, "Geçen sene de yapıyorduk. Bir miktar daha yukarı çekip, takıma tekrar dahil ediyoruz. Şu an iyi durumda. Takımla antrenmanlara zaman zaman yine çıkacak, zaman zaman özel programa devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kunduracıoğlu, genç futbolcu Yiğithan Güveli'nin sağlık durumuyla ilgili ise "Yiğithan'ın son maçta arka çapraz bağında totale yakın bir yırtılması olmuştu. İyileşme süreci 6-8-10 hafta sürüyor. İyi gidiyor. 3. hafta sonundaki kontrolleri yaptık, beklediğimiz gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncuların antrenman yaptıkları mesafeleri teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle her gün özellikle kontrol ettiklerini belirten Burak Kunduracıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Takımın seviyesi yorgunluk seviyesine gelince azaltıyoruz. Hocamız ve teknik ekiple uyum içerisinde birlikte koruyoruz. Şu anda Fernandao dışında ciddi bir şeyimiz yok. Onda da sürecin dolmasını bekliyoruz. 6 ay tamamlandığı zaman durumuna bakacağız ve ona göre değerlendireceğiz. Bir sonraki tomografinin ardından takımla birlikte olacaktır diye ümit ediyoruz. Milli takım oyuncuları diğerlerinden 1 hafta daha geç tatile çıktılar. O bir haftayı milli maçlar nedeniyle antrenmanlı geçirdiler. Geri kalan sürede de onlara bir 7 ila 10 gün civarında izin verdikten sonra kendilerine bireysel antrenman yapmaları için bir program verilmişti. O programlar dahilinde çalıştılar. Sadece Hasan Ali'nin sezon içinde burnunda kırık oluşmuştu. Tek taraf tamamen kapalı olmasına rağmen maçlar devam ettiği için cerrahisini yaptıramamıştık. Sezon bitimiyle onun cerrahisini yaptırdık. 3. haftası oldu. Bir süre maskeyle göreceğiz ve sonra çıkaracak zaten. Şimdilik her şey iyi gidiyor."