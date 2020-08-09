Fenerbahçe'de sağlık kontrolü başladı
Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.
09.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:08
Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.
Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.
Kaynak: DHA