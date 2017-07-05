Fenerbahçe'de Sağlık Durumu

Fenerbahçe Kulübü doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Topuk Yaylası'nda kamp yapan Fenerbahçeli futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.



Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, öncelikle Fernandao ile açıklamalarda bulundu. Fernandao'nun kolunda humerus denilen kemiğin 5 yerden kırıldığını ifade eden Kunduracıoğlu, "Cerrahi operasyon yapıldı. Ancak kaynama süreci, 5 yerden kırık olunca 3 ila 6 ay arasında değişiyor. 3 ay tamamlandıktan sonra baktık kaynama iyi düzeyde gidiyor fakat bir yerde kaynama tamamlanmamış. İkili mücadelelerde ve travma sonrasında bunun risk olacağını düşündüğümüz için kaynamayı tam görene kadar ikili mücadelelere sokmadan antrenmanlarına başladık. Düz koşular ve kuvvete sokuyoruz ama ikili mücadelelere sokmuyoruz. 4. ay bittikten sonra tekrar tomografisini ve filmlerini çekeceğiz. Orada kaynamayı tam görürsek takıma vereceğiz. Eğer 6. aya kadar devam edecek olursa bekleyeceğiz. Önemli olan sporcu sağlığını mümkün olduğunca riske sokmadan performansını yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



"Van Persie'ye özel program uyguluyoruz"



Genç oyunculardan Yiğithan'ın arka çapraz bağlarında totale yakın bir yırtık olduğunu söyleyen Kunduracıoğlu, "İyileşme süreci 6-8-10 hafta sürüyor. İyi gidiyor. 3.hafta sonundaki kontrolleri yaptık, beklediğimiz gibiydi" dedi. Fenerbahçe'nin kulüp doktoru, Van Persie'nin durumuyla ilgili olarak da "Bir takım kas dengelerini korumak adına zaman zaman takımdan alıp özel programlar uyguluyoruz. Geçen sene de yapıyorduk. Bir miktar daha yukarı çekip takıma tekrar dahil ediyoruz. Şu an iyi durumda. Takımla antrenmanlara zaman zaman yine çıkacak, zaman zaman özel programa devam edeceğiz" diye konuştu.



"Fernandao dışında ciddi sakatlık yok"



Takımda ciddi bir problemin olmadığını sözlerine ekleyen Kunduracıoğlu, "Takımın seviyesi yorgunluk seviyesine gelince azaltıyoruz. Hocamız ve teknik ekiple uyum içerisinde birlikte koruyoruz. Şu anda Fernandao dışında ciddi bir şeyimiz yok. Onun da sürecin dolmasını bekliyoruz. 6 ay tamamlandığı zaman durumuna bakacağız ve ona göre değerlendireceğiz. Tahminimiz bir sonraki tomografinin ardından takımla birlikte olacaktır diye ümit ediyoruz. Milli takım oyuncuları diğerlerinden 1 hafta daha geç tatile çıktılar. O 1 haftayı milli maçlar nedeniyle antrenmanlı geçirdiler. Geri kalan sürede de onlara bir 7-10 gün civarında izin verdikten sonra kendilerine bireysel antrenman yapmaları için bir program verilmişti. O programlar dahilinde çalıştılar. Sadece Hasan Ali'nin sezon içinde burnunda kırık oluşmuştu. Tek taraf tamamen kapalı olmasına rağmen maçlar devam ettiği için cerrahisini yaptıramamıştık. Sezon bitimiyle onun cerrahisini yaptırdık. 3. haftası oldu. Bir süre maskeyle göreceğiz ve sonra çıkaracak zaten. Şimdilik her şey iyi gidiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL