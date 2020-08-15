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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Ömer Faruk Beyaz'dan açıklamalar

Sadık Çiftpınar: Zor bir süreçten sonra takımla beraber sahada olmak mutluluk vericiÖmer Faruk Beyaz: Üstüne koyarak ilerleyeceğizİSTANBUL, - Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman maçında sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Ömer Faruk Beyaz'dan açıklamalar
15.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:28

Sadık Çiftpınar: Zor bir süreçten sonra takımla beraber sahada olmak mutluluk verici

Ömer Faruk Beyaz: Üstüne koyarak ilerleyeceğiz

İSTANBUL, - Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman maçında sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Sadık Çiftpınar ve Ömer Faruk Beyaz açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalmasının ardından bugünkü maçta görev alan Sadık Çiftpınar ile sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hem yaşadığı zorlu süreci hem de yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Sadık Çiftpınar, "Zor bir süreçten sonra takımla beraber sahada olmak, antrenman yapmak, maça çıkmak benim adıma mutluluk vericiydi. Geçirdiğim o süreçte başta Başkanımız Ali Koç olmak üzere bütün takım arkadaşlarım, hocalarım, sizler, bütün personelimiz 8 buçuk ay boyunca sonuna kadar zor günlerimde hepsi yanımda oldu. Herkese sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yeni bir sezon ve yeni bir sayfa açıyoruz, bununla beraber yeni hedefler. İnşallah Erol Hocamızla beraber çok da iyi çalışıyoruz. Bugün de ilk hazırlık maçımızı İstanbulspor ile oynadık. Bizim için bu saatten sonra bütün maçlar kazanılması gereken final maçlarıdır. Sezona da o ciddiyetle başlıyoruz. Bugün de iki takım halinde iki farklı devre oynadık. Güzel bir galibiyet oldu. Benim açımdan da 8 buçuk ay sonra ilk kez müsabakada bulunma şansı buldum. Tabii eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı sahada hissettim ama çok da özlemişim. İnşallah çok çalışarak eksiklerimi kapatıp bu sene takımımıza çok daha faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.ÖMER FARUK BEYAZ: ÜSTÜNE KOYARAK İLERLEYECEĞİZYeni sezon hazırlılarının yoğun tempoda gittiğini söyleyen Ömer Faruk Beyaz ise "Hazırlıklar iyi gidiyor. İlk antrenman maçımızı yaptık. Güzel geçti, 4-0'lık bir skor elde ettik. İlk maçlar her zaman önemlidir. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve yoğun geçmesinin ardından bunu maçlara nasıl yansıtacağımız da önemli. Skor olarak da iyi bir sonuç aldık" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut'un çalışma temposuyla takım olarak eksikliklerini kısa zamanda gireceklerine olan inancını da paylaşan genç futbolcu, "Sıkıntılı bir sezon geçirdik ama çok uzun bir ara olmadı. Onun için oyuncular kısa bir süre tatil yapmış oldu. Şu anki tempo ağır gelebilir ama kısa zamanda eksiklerimizi giderebiliriz. Üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Erol Hocanın antrenman temposu, davranışları bana, gençlere, takıma iyi ve hepimizi mutlu ediyor. Bizim adımıza güzel geçiyor. İnşallah beraber güzel zamanlar geçirip maçlar kazanıp şampiyon olacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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