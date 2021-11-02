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Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı hazırlıkları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Serdar Aziz ile Mesut Özil'in takımdan ayrı bireysel çalışma yaptıkları kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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