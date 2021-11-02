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Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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