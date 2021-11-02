Fenerbahçe'de Royal Antwerp hazırlıkları devam etti

Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.