Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanda sürdürecek.

Kaynak: DHA