Fenerbahçe'de Riva kampı sona erdi Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti.

Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA