Fenerbahçe'de Ramil Guliyev'e Plaket Verildi

Fenerbahçe-Benfica maçı öncesinde Milli Atlet Ramil Guliyev'e plaket verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maç öncesinde Milli Atlet Ramil Guliyev'e plaket verildi. Berlin'de Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre yarışında rekor kırarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e maç öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından plaket verildi. Plaketin ardından Guliyev, Türk Bayrağı ile statta tur atarak taraftarları selamladı.

SLİMANİ'YE BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe-Benfica maçında sarı-lacivertli taraftarlar Islam Slimani'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçını yeni transfer Islam Slimani de takip ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Slimani, şaşkınlığını gizleyemedi. Slimani taraftarların fotoğraf çektirme isteğini ise geri çevirmedi.

MELİH MAHMUTOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da takip ediyor. Fenerbahçe-Benfica maçını Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Kaptanı Melih Mahmutoğlu da takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Basketbol Takımı ile Süper Lig Şampiyonluğunu yaşayan Kaptan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan müsabakada da futbol takımını yalnız bırakmadı.