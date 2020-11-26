Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
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Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

26.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:36
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

Samatta sakat, Valencia son testini yaptırıp İstanbul'a dönecekGökhan Gönül düz koşulara başladıHarun Tekin maske ile salonda çalışmalara başladıMustafa AKIN / İstanbul, - Süper Lig'in 10'uncu haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Samatta sakat, Valencia son testini yaptırıp İstanbul'a dönecek

Gökhan Gönül düz koşulara başladı

Harun Tekin maske ile salonda çalışmalara başladıMustafa AKIN/ İstanbul, - Süper Lig'in 10'uncu haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.PEROTTİ İDMANA ÇIKTISarı-lacivertli ekipte bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor mücadelesinde yer alamayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı. İdmana koronavirüs testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan Enner Valencia'nın yanı sıra Nazım Sangare ile Sinan Gümüş katılmadı. Tolga Ciğerci sakatlığı sebebiyle salonda çalışırken, Gökhan Gönül düz koşu yaptı.Öte yandan, İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile İdari Koordinatör Selçuk Şahin de idmanı takip etti.HARUN TEKİN MASKE İLE SALONDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, maske ile salonda çalışmalara başladı. Tecrübeli kalecinin, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği bildirildi. 

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Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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